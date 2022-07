Capistrano, il Premio “Renoir 2022” va al procuratore Camillo Falvo

Il Premio internazionale “Renoir 2022” è stato assegnato al procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo. Lo comunica il sindaco di Capistrano, Marco Martino che spiega che “la scelta unanime ricaduta sulla sua persona deriva dal lavoro svolto al servizio dell’intera provincia vibonese contro ogni di criminalità organizzata”. “Eccellente – sostiene il primo cittadino – è stato il lavoro intrapreso dalla Procura sulla tematica ambientale. Il suo è un lavoro molto apprezzato dalla nostra Amministrazione e riteniamo che bisogna prenderne costante esempio. Crediamo – aggiunge – che rappresenti una delle vere grandi eccellenze di questo territorio. Lo dimostrano i fatti”.

“Il modo integerrimo ed imparziale di guidare la Procura” è considerato da Martino come un modello e, proprio per questo, il 7 agosto alle 21.30 in piazza Renoir, al procuratore Falvo verrà concesso “l’importante riconoscimento realizzato dal maestro orafo Michele Affidato”.