Capistrano, il consigliere Vito Montesano passa in maggioranza. Martino: “Siamo un’armata”

Si rafforza ulteriormente la maggioranza guidata dal sindaco Marco Martino. Anche il consigliere comunale Vito Montesano si schiera, infatti, dalla parte del primo cittadino. L’ufficializzazione si avrà nei primi giorni di giugno durante il Consiglio comunale convocato in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo.



Vito Montesano ricopre attualmente il ruolo di sergente presso la Capitaneria di Porto di Vibo Marina ed è alla sua prima consiliatura. Candidatosi nella lista civica contrapposta (“Crescere si può”), guidata dall’ex vicesindaco Domenico Mesiano, è divenuto successivamente consigliere comunale per surroga dei consiglieri dimissionari Mesiano e Maria Florio. Aderisce quindi al Gruppo consiliare “Noi verso un futuro migliore”. Martino potrà pertanto contare su una maggioranza assoluta ed unanime in Consiglio comunale andando a rafforzare la squadra in vista delle prossime elezioni comunali. “Siamo un’armata. Apprezziamo davvero tanto la decisione del Consigliere comunale Montesano – ha commentato Martino – e la sua scelta è sinonimo di stima, di fiducia. Una scelta condivisa dall’intero gruppo consiliare che vede in Vito Montesano un’importante risorsa di intenti. Ci siamo parlati ed abbiamo capito che con la sua presenza proseguirà l’impegno che questa Amministrazione ha saputo infondere. Sono felice che il gruppo abbiamo raggiunto anzitempo, con un anno di anticipo, tutti gli obiettivi prefissati nel corso della campagna elettorale. Oggi Capistrano è un paese unito e solido. Capistrano può guardare molto lontano perché l’unione fa la forza. In quanto a qualche possibile competitor aizzato a candidarsi da frenesie personali – ha concluso – dico che lo aspetto in competizione. È in battaglia che si decide la vittoria e si contano i numeri degli sconfitti. La democrazia è bella perché è questa”.