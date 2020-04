Capistrano, il Comune consegna una mascherina a ciascuno cittadino

“Come Amministrazione comunale, abbiamo dato il via alla produzione di 1000 mascherine. Crediamo sia un gesto utile, seppur piccolo, un gesto che possa essere di carattere preventivo per la salute dei cittadini”.



Il sindaco di Capistrano dà notizia di questa “azione utile che mira alla tutela della pubblica incolumità” e precisa che “le mascherine saranno consegnate nei prossimi giorni alla cittadinanza perché crediamo che, oggi più che mai, non bisogna sottovalutare una condizione pandemica che tende a rallentare ma non a svanire. Abbia dato questo segnale per far capire ad ogni cittadino che non bisogna distogliere

l’attenzione dal pericolo, ma si deve stare in casa”.