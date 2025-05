Capistrano, guardia medica a rischio. Martino: “I commissari battano i pugni e difendano i diritti dei cittadini”

“La Sanità vibonese vive un momento di grave difficoltà a causa di una gestione fortemente discutibile che mira ad un ridimensionamento sempre più impellente dei reparti e dei presidi ospedalieri. Le gravi difficoltà che vivono quotidianamente gli operatori sanitari fanno parte di una situazione ormai insostenibile, ben denunciata dal primario di Ginecologia Vincenzo Mangialavori. Il tutto in un clima teso e pericoloso visti anche i numerosi episodi di aggressione nei confronti del personale addetto. A questo, va aggiunto che i pazienti degli ospedali periferici vengono spesso dirottati verso il nosocomio vibonese”.

È lo scenario descritto dal già sindaco di Capistrano, Marco Martino, che sottolinea come “per evitare tutto ciò, in particolare modo l’intasamento dei pronto soccorso, un importante filtro andrebbe svolto dai medici di base e dagli operatori di guardia medica zonali”. A suo avviso, “i presidi locali assolvono infatti ad una funzione importante, consistente innanzitutto nell’immediato contatto col paziente attraverso una diagnosi preventiva che, in numerose occasioni, ha permesso di salvare la vita del malato in attesa dell’arrivo dei soccorsi”. Si tratta di “uno dei pochi strumenti davvero essenziali per una comunità e segnatamente per quei territori che distano più di 30 minuti dal nosocomio più vicino. E si sa, con la salute del cittadino non si può scherzare. Non ci sono giustificazioni o mezzi termini”.

Il concetto fondamentale è che “non si può accettare lo smembramento di un settore così delicato”. Soprattutto “non lo possono fare manager retribuiti con salari elevatissimi al fine di perseguire determinate performance che non possano passare solo da un risanamento economico, se poi a rimetterci in termini di salute sono proprio i cittadini. Ebbene, a tutto ciò, – sostiene Martino – si aggiunge l’amarezza per aver appreso che un ridimensionamento della realtà di guardia medica capistranese sta per avere inizio. Da fonti accreditate, il presidio zonale, già dal prossimo mese, inizierà a non garantire i servizi essenziali tutti i giorni della settimana per come previsto avendo in previsione alcune date di chiusura giornaliera per assenza di personale. I turni massacranti da parte dei medici preposti non possono rappresentare un soluzione definitiva e duratura. A loro, sento di rivolgere un grazie sentito per il sacrificio dimostrato in questi anni al solo scopo di evitare il disservizio. Manca – secondo l’ex primo cittadino – un serio piano di implementazione del personale in tutto il territorio che necessariamente deve avere una attenzione preminente al fine di permettere un servizio idoneo. Ma la paventata riduzione dei giorni di apertura della guardia medica capistranese, ha radici lontane e con l’assenza della politica che faccia pressione e proponga attenzione mediatica, rischia trasformarsi in una futura chiusura con accorpamento”.

Martino rivendica il proprio impegno nel corso del tempo e spiega che “il mantenimento della struttura finora si doveva una personale presa di posizione del sottoscritto che durante l’assemblea dei sindaci aveva annunciato l’occupazione della sede Asp di Vibo Valentia oltre ad altre azioni eclatanti. I commissari straordinari, in questi pochi mesi rimasti alla guida dell’ ente, devono battere i pugni sul tavolo. Devono necessariamente e con celerità avviare una seria discussione con l’attuale commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia aprendo un tavolo di concertazione anche con l’Ordine dei medici, facendo presente che entità territoriali che distano molti chilometri dagli ospedali devono essere assistite. Non vi è un’altra possibilità. Se a questo disperato grido di allarme non dovessero seguire fatti – conclude – sarò in prima linea assieme ai cittadini per difendere un diritto fondamentale che non può e non potrà essere negato”.