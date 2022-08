Capistrano, domenica la consegna del Premio Renoir al procuratore Falvo

Tutto pronto per la V edizione del Premio Renoir prevista per domenica in Piazza Renoir alle ore 21:30 che sarà attributo al Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo. Relatori illustri quelli che si succederanno all’incontro ad iniziare dai saluti del sindaco Marco Pio Martino, del Questore di Vibo Valentia Raffaele Gargiulo, del Comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia Bruno Capece, del Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Marina Massimiliano Pignatale.



Interverranno poi all’incontro Francesco De Luca (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia), Saverio Fortunato (Rettore dell’Università di Criminologia di Vibo Valentia), Giovanni Pasceri (Docente Universitario di Diritto ambientale). L’ambito premio concesso negli anni passati alle grandi eccellenze del territorio ha visto la partecipazione di importantissime personalità istituzionali, culturali, imprenditoriali e scientifiche. La scelta unanime da parte dell’Amministrazione comunale, ricaduta nella persona del Procuratore della Repubblica Camillo Falvo è da intendersi legata “all’eccellente lavoro conseguito negli anni a contrasto della criminalalità organizzata e dei reati ambientali”. “Un lavoro quello del Procuratore – afferma il sindaco – straordinario ed apprezzatissimo da tutti. Una vera eccellenza da premiare che merita il giusto riconoscimento. La consegna del Premio Renoir rappresenta l’essenza della capacità di eccellere nel proprio lavoro. È ciò che il Procuratore è riuscito a fare – ha concluso Martino – e noi siamo lieti di poterglielo riconoscere”.