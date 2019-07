Capistrano, diffuso il calendario degli eventi estivi

“Venti giorni di festa consecutivi” allieteranno l’estate capistranese. Il “Festival” del piccolo centro vibonese avrà inizio giorno 1 agosto e si concluderà giorno 20 e – per come ipotizza il sindaco Marco Martino – “se si concretizza come l’anno scorso, c è la convinzione che sarà fortemente partecipata”.

Tante le iniziative che spaziano su tutti i fronti. Si parte dagli eventi di piccola entità, per arrivare a quello riservati ai bambini e poi i grandi eventi con spettacoli culturali, musicali e culinari. Insomma un mix di divertimento ed approfondimento che servirà a rasserenare la comunità nei giorni di vacanza estiva. L’appuntamento si concentrerà nei tre luoghi ormai prediletti ovvero Piazza Renoir, Piazza del Popolo e Villa Picerno, bellissima location serale caratterizzata da elci ed abeti. Soddisfatto il sindaco Martino che si è detto “felice per come per il terzo anno consecutivo si realizza un calendario ricco di bellissime iniziative. Siamo una delle pochissime comunità – ha affermato il primo cittadino – che pensa seriamente ad allegrare le vacanze. Cerchiamo di portare allegria ai nostri cittadini ed ai nostri emigrati che giungono da ogni parte del mondo. Sono convinto sarà una grande estate ricca di presenze e di ricordi indimenticabili. Sarà la nostra estate e cercheremo di viverla nel migliore dei modi”. A collaborare nell’organizzazione saranno i ragazzi del servizio civile che si occuperanno della preparazione degli eventi.