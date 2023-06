Capistrano, destinati oltre 35 mila euro a chi trasferirà la sua residenza abituale nel territorio comunale

“Come Amministrazione comunale abbiamo fatto una rivoluzione necessaria da tempo. Abbiamo infatti destinato oltre 35mila euro per coloro i quali trasferiranno la loro residenza abituale nel nostro comune”. Il sindaco Marco Martino illustra una delle misure adottate per contrastare lo spopolamento e mostra fermezza nell’affrontare l’argomento. “Niente raggiri – sostiene il primo cittadino -, saremo incisivi e determinati nei controlli affinché tutto avvenga con legalità e trasparenza. Ma questa misura predispone le basi per aumentare il numero dei residenti aprendo le porte della nostra comunità a chi decidesse di trasferirsi definitivamente. Non ci sono più alibi. È un sostegno concreto – conclude – mai realizzato, di grandiosa ambizione che potrà ripopolare la nostra amata Capistrano”.