Capistrano, cresce l’attesa per la convention dell’amicizia: anche Salvatore Micone sarà presente all’evento

Programmata per il 7 agosto, la convention dell’amicizia avrà luogo a Capistrano e rappresenterà l’ennesimo trampolino di lancio per il sindaco Marco Martino per prossime elezioni regionali. L’evento ricorda le feste estive organizzate proprio un tempo dalla Democrazia Cristiana aventi la stessa denominazione ovvero “festa dell’amicizia”.

La candidatura di Martino ormai è scontata da tempo, fortemente sponsorizzata dal segretario nazionale nazionale Lorenzo Cesa che a giorni sarà in Calabria proprio per mettere mano alla componente che concorrerà per ottenere qualche scranno all’interno del Consiglio regionale costituendo una squadra in grado di “superare lo sbarramento posto al 4%”. Unico obiettivo di Martino è quello di “coagulare il maggiore elettorato possibile”. Il giovane sindaco ha chiesto infatti con forza la vicinanza dei moderati per centrare l’obiettivo. Intanto arrivano le adesioni: il primo a dare la disponibilità di presenza è stato Salvatore Micone, attuale presidente del Consiglio regionale del Molise in quota Udc, che lo supporterà. Si attende di capire quale saranno i successivi sviluppi organizzativi ed il parterre dell’evento.