Capistrano, comincia l’esodo dall’Udc. Pisani: “È la fine di un incubo, ora protagonisti di un nuovo progetto”

“Abbiamo deciso, dopo la vergognosa missiva redatta dal segretario nazionale Lorenzo Cesa che abbiamo costantemente servito riscuotendo in ogni competizione elettorale la percentuale più importante in Italia, di dimetterci in massa”.



L’assessore comunale ed ormai ex coordinatore dell’Udc di Capistrano Antonio Pisani conferma l’esodo e lancia il guanto della sfida. “Crediamo – sostiene – che l’autosospensione di Marco Martino, nostro leader politico indiscusso, sia un successo perché si esce finalmente da un incubo durato, per coerenza di Marco, da tantissimi. Sicuramente a breve saremo protagonisti in un nuovo e più entusiasmante percorso. La valenza del giovane – aggiunge – la consociamo nel dettaglio, non certo può essere messa in discussione da chi come Cesa ha usufruito della passione e dell’entusiasmo di Marco per ottenere nella provincia di Vibo Valentia, risultati fortemente soddisfacenti. Sappiamo con quanto amore ha gestito questo partito riscuotendo 3.000 preferenze alle scorse elezioni regionali. Ci allontaniamo da logiche di partito che non ci appartengono – conclude – e che anziché privilegiare chi vale e chi rappresenta la nuova classe dirigente, la ripudia allontanandola e diffamandola ritenendola inappropriata”.