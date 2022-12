Capistrano, arrivano oltre 3 milioni di euro per cittadella scolastica e teatro

“Una vera pioggia di milioni” è stata comunicata al Comune di Capistrano dal Ministero dell’Istruzione e del Merito relativamente a due finanziamenti che l’Amministrazione guidata da Marco Martino aveva richiesto. Si tratta di somme previste nel Piano nazionale ripresa e resilienza che serviranno a finanziare la cittadella scolastica e il teatro con un importo di circa 3 milioni e mezzo di euro, dei quali 2420mila euro per la scuola e 800 mila per il teatro. A confermarlo, dopo la ricezione della comunicazione inviata direttamente dal Ministero di viale Trastevere, è stato il primo cittadino Marco Martino: “è da considerarsi una svolta davvero storica – ha commentato il sindaco – il finanziamento più importante ricevuto nella storia di questo paese. Quasi 3 milioni e mezzo di euro per la realizzazione della nuova cittadella scolastica e del teatro comunale. Saranno opere fortemente importanti per la crescita del nostro territorio che si aggiungono a tutte le altre in precedenza realizzate ed in corso di costruzione. Un risultato eccellente che attesta la grande caparbietà ed il costante impegno messo al servizio della comunità tutta da parte dell’intera Amministrazione comunale. Sento di ringraziare i tecnici – ha aggiunto – che hanno saputo lavorarci a questi due importantissimi progetti portando a casa una vittoria senza precedenti. Cercheremo di accelerare l’iter per la costruzione di queste due importantissime opere per poterle consegnare alla cittadinanza tutta il più presto possibile e dar vita ad una capacità strategica senza precedenti”. Ora ci sarà un iter da seguire, ma il progetto approvato dal Ministero dell’Istruzione “è già molto avanti”, dunque, burocrazia permettendo, il Comune molto presto beneficerà di due importanti strutture comunitarie. L’Amministrazione Martino non è nuova a ricevere questi tipi di finanziamenti, infatti da quando il giovane sindaco ha preso le redini del paese, nel centro della Valle dell’Angitola sono arrivati contributi e servizi alla popolazione. “Questi progetti – ha concluso Martino – possono cambiare in meglio un paese”.