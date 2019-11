Capistrano, arrivano i primi 350.000 euro per il progetto “Nicastrello”

Stamane il sindaco di Capistrano Marco Martino, insieme ai competenti dirigenti della Regione Calabria, ha proceduto a formalizzare l’atto di impegno per la realizzazione del progetto Borghi “Nicastrello”.



Un progetto finanziato di importo pari a 1.500.000 euro di cui 350.000 utilizzabili a breve termine. Il progetto, realizzato con la collaborazione dell’università Mediterranea e curato dall’architetto Immacolata Lorè ha avuto un significativo risvolto. Tante le opere da realizzare, tanti gli obiettivi da conseguire. Il progetto infatti prevede “il restauro e la ristrutturazione di ruderi ancora esistenti all’interno di un antico borgo disabitato, un tempo comune a sé ed adesso frazione di Capistrano. Un minuscolo paesello formato da poche casupole con degli scorci di antichità risalenti a diversi secoli fa. L’obiettivo del finanziamento sarà quello di costituire un albergo diffuso rendendo il borgo una zona di grande attrattività turistica. “Un’attrattività – sostiene Martino – che avrà come punto di forza 25 posti letto, attività di cucina culinaria, la riscoperta degli antichi grani e delle antiche farine, orto botanico, attivazione e ripristino dell’antico mulino, parco giochi, per terapia e tanto altro. Per non parlare delle iniziative folk, di quelle culturali. Insomma la rinascita di una esperienza forse unica nel suo genere che si snoderà fra l’emozione delle circostanze di un tempo”. Fortemente soddisfatto, dunque, il sindaco Martino: “puntiamo – ha infatti aggiunto – a riqualificare un’area abbandonata ormai da decine e decine di anni. Tenuta in vita solo grazie ad alcuni agricoltori del luogo, sono convinto che rappresenterà un punto di eccellenza dell’intero comprensorio. Puntiamo ad una cerchia di turisti innamorati di queste location. Sono convinto che il progetto Nicastrello al suo completamento offrirà un forte impulso di crescita e di turismo”.