Capistrano, arrivano 97mila euro per la riqualificazione di “Ciciujia”

Il Comune di Capistrano ha ottenuto 97mila euro che saranno destinati alla riqualificazione di “Ciciujia”, una piccola zona del centro urbano da decenni in stato di disuso, che s’intende valorizzare.

“Una riqualificazione – spiega il sindaco Marco Martino – che prevede dunque la possibilità di offrire un nuovo assetto urbano. Sono previsti, infatti, una piazzetta e la costruzione del campetto di padel. Si dovrà provvedere alla demolizione di due piccole abitazioni cedute al Comune a titolo gratuito per consentire il passaggio degli autoveicoli e le attività di carico e scarico. Ciciujia conta infatti numerose abitazioni con una vista mozzafiato che si affaccia sull’Angitolano e dà un’ottima visuale del mare”.

Si tratta di “una promessa nel programma elettorale anche questa mantenuta ed in fase di esecuzione”. L’inizio dei lavori è programmato per il mese di maggio e, secoli primo cittadino, “darà ancora una volta prova di come la buona politica non lasci indietro nulla, nemmeno piccoli posti con scorci magnifici ma troppo spesso dimenticati”.