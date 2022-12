Capistrano, arrivano 6 milioni di euro per la realizzazione della funivia

L’idea di trasformare il paese in una località turistica ha spesso accesso le ambizioni del sindaco Marco Martino ed ora “grazie ai diversi finanziamenti quel sogno potrà diventare realtà”. Infatti, il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale ha avvisato l’Amministrazione comunale di Capistrano sul via libera al finanziamento di 6 milioni di euro che servirà per l’installazione di una funivia che da località Piano di Rollo arriverà fino alle pendici di Monte Coppari. L’annuncio, dopo la comunicazione del Ministero di via dell’Impresa, è stato lo stesso primo cittadino: “sono davvero felicissimo che quel sogno, quell’utopia, oggi, diventi realtà. Sarà l’opera pubblica più importante mai creata nella storia del nostro paese e una delle maggiori attrattive turistiche dell’intera Calabria”. Stamattina, infatti il Ministero ha inviato una pec al Comune, annunciando il via alla fase attuativa dei fondi CIS. “Noi – ha continuato Martino – abbiamo deciso di puntare su qualcosa di veramente magnifico e ci abbiamo visto bene. Con l’attivazione della cestovia, saremo l’unico comune dell’intera provincia di Vibo Valentia e il quarto dell’iintera regione, ad offrire una attrattiva magnifica di tale genere. Siamo convinti che questa opera incentiverà enormemente il turismo e valorizzerà il nostro patrimonio montano come non mai. Seguirò personalmente la sua realizzazione, la verificherò passo passo. Mi entusiasma ancor di più che spesso, la caparbietà rende veritieri quei desideri che credi impensabili, ma che con l’impegno quotidiano e la passione si realizzano”. Non ci sarà solamente la funivia nel programma, poiché l’Amministrazione Martino vuole valorizzare ancora di più la montagna creando una pista sciistica con neve artificiale. Il tutto a pochi chilometri dal mare.