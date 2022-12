Capistrano, arrivano 300mila euro per il campo sportivo comunale

Nuovi finanziamenti per Capistrano, Dopo l’approvazione dei progetti per la cittadella scolastica, il teatro e la funivia, ora tocca al campo sportivo comunale, che ha passato la selezione per le infrastrutture sociali previste dal Pnrr per un importo di 300mila euro. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Marco Martino: “sono davvero felice – ha commentato il sindaco – per quanto deciso dall’Agenzia per la Coesione territoriale. La nostra capacità progettuale è impeccabile. I finanziamenti recepiti dalla nostra Amministrazione comunale sono talmente tanti che abbiamo difficoltà oggettive su come spenderli. Con questo finanziamento andremo a ristrutturare lo stadio comunale nei pressi della località Driale. Sono stati erogati ben 300mila euro che serviranno per l’ammodernamento dell’impianto. Nel Vibonese in soli 7 comuni hanno avuto l’idoneità progettuale. Anche qui dimostriamo il nostro massimo impegno corredato dalla straordinaria capacità di amministrare generando una trasformazione impensabile per la nostra comunità”. L’avviso pubblico da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale prevedeva fondi per 300mila euro per i comuni sotto i 3 mila abitanti, un milione per quelli fino a 10mila, 2 milioni per le cittadine superiori ai 10mila residenti e 3 milioni per i comuni con popolazione superiore ai 30mila.