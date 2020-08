Capistrano, arrivano 200mila euro per lavori pubblici. Martino: “Risultati enormi”

“Capistrano ormai è divenuto uno dei centri più attivi del circondario”. Il sindaco Marco Martino guarda al “mole di lavoro che in soli tre anni di amministrazione ha prodotto milioni di euro di finanziamenti pubblici” e saluta con soddisfazione “i due decreti firmati dalla Regione Calabria per la costruzione di opere a salvaguardia del territorio soggetto a dissesto idrogeologico”.



Il primo cittadino si dice “soddisfatto” per “il lavoro che in questo tempo si sta conducendo e che per la valenza delle progettualità ha riscosso risultati enormi” e perché “abbiamo dimostrato cosa abbia significato essere amministratori attivi e tenaci, in grado di far capire che quando c’è la caparbietà i risultati si raggiungono sempre e sono i migliori. Entrano in cantiere – conclude – tra quelli già esistenti altri finanziamenti pubblici che a breve saranno cantierizzati e che porteranno Capistrano sempre più in linea con altri comuni virtuosi”.