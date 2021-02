Capistrano, approvato il progetto esecutivo per la costruzione del Poligono di tiro

Prosegue con “entusiasmo” l’attività del giovane sindaco di Capistrano Marco Martino che, in questa fase, ha deciso di concentrarsi sulla “creazione di attrattive che sapranno portare turisti e ricchezze”. Mentre infatti procedono spedite le azioni progettuali montane che a breve termine inizieranno a vedere l’installazione di circa 150 pali di illuminazione a led e subito dopo la creazione del Parco avventura con successivi chioscetti, ora è arrivato il momento della costruzione del Poligono di tiro.



Il poligono sorgerà nei pressi della contrada Batia Cerasara e sarà distinto in decine di piste da sparo. In particolare, ci saranno: fossa olimpica, linee da carabina a palla asciutta, percorso caccia e numerosi percorso di tiro dinamico sia per pistola che per fucile. Martino ritiene “scontata” la presenza di “centinaia di frequentatori, considerato che in tutta la zona delle Serre, non vi è infatti alcun poligono di tiro”. Con la costituzione del Progetto montano Piccola Sila, Martino infatti punta a “realizzare urbanizzazione e strade per garantire un raggiungimento facilitato e gradito”. “Si lavorerà inoltre per la costituzione – fa sapere il sindaco – di una associazione capistranese sportiva che possa occuparsi assieme all’ADTVV di Vibo Valentia di organizzare competizioni da tiro regionali e nazionali”. Si punta ad “avere una accoglienza agevolata attraverso le ristorazioni del luogo e le vicine strutture ricettive”.