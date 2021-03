Caos vaccini in Calabria, “molti over 80 rimandati a casa o invitati ad attendere nuove comunicazioni”

“Il presidente Spirlì e il Commissario Longo – ricorda Carlo Guccione – ci avevano rassicurato che il 30 per cento delle dosi ferme nei frigoriferi dovevano servire a garantire la seconda dose di richiamo. Era la ‘quota richiesta del range di sicurezza’, ribadiva il presidente della Regione Calabria. Ma ancora oggi, nonostante martedì sia arrivata la fornitura per proseguire la campagna vaccinale, centinaia di persone dovranno attendere la prossima settimana.

Perché è avvenuto ciò? Se la matematica non ci inganna avremmo dovuto già avere in giacenza le dosi necessarie per garantire il completamento del percorso vaccinale a chi è stata già somministrata la prima dose. Ma nonostante siano trascorsi i 21 giorni tra l’una e l’altra dose molti over 80 sono stati rimandati a casa o invitati ad attendere nuove comunicazioni. Continuiamo a ripeterlo da tempo: c’è qualcosa che non funziona”. “Tra l’altro, se il metodo scelto per la prenotazione del vaccino anti Covid è quello della piattaforma online o tramite Numero Verde, perché – si chiede il consigliere regionale del PD – in alcuni centri vaccinali si somministra il vaccino senza aver effettuato la prenotazione secondo le modalità previste dalla Regione? Continuiamo ad avere mille dubbi, ci saremmo aspettati un processo di trasparenza e di velocizzazione delle procedure in base a quanto stabilito dalle linee guida del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti Covid ma, purtroppo, la confusione regna sovrana. L’obiettivo non è quello di gridare allo scandalo, ma una cosa è chiara ed innegabile: la responsabilità del Piano vaccinale nella nostra regione è del Commissario Guido Longo che, ancora oggi, non è coadiuvato (certamente questo non può essere un alibi) né dal Dipartimento Tutela della salute della Regione, dove tutti sono in procinto di scappare, né dal Governo nazionale che, a distanza di mesi, non ha nominato i sub commissari che avrebbero dovuto affiancarlo. Inoltre, il Commissario Longo dovrebbe essere responsabile anche del Piano regionale di contrasto al Covid-19. Siamo in piena terza ondata e siamo l’unica regione d’Italia a non avere un Piano, con le conseguenze che stiamo vedendo ormai da settimane: i Pronto soccorso intasati da pazienti Covid e non, con il rischio di nuovi focolai, senza che siano stati realizzati altri posti letto in terapia intensiva e sub intensiva o percorsi alternativi per malati Covid nei Pronto soccorso con Tac e radiologie dedicate. Tutte queste criticità potrebbero mandare in tilt il sistema sanitario calabrese”. “È finito il tempo degli annunci, i calabresi – pretende l’esponente del Partito Democratico – non vogliono sentirsi presi in giro da dichiarazioni contrastanti con la realtà e i dati ufficiali. Continuiamo a combattere questo maledetto virus a mani nude, sono stati fatti pochi passi in avanti. Si chieda, dunque, il contributo di tutti per fare uscire realmente la Calabria dagli ultimi posti e da un vicolo cieco che rischia di procurare ulteriori morti e un’emergenza sanitaria senza fine”.