CAOS RIFIUTI | Spazzatura per le strade, si moltiplicano gli incendi: intervengono i Vigili del Fuoco

Nella giornata odierna, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone hanno effettuato parecchi interventi in più parti della città, per domare incendi che hanno coinvolto i cumuli di spazzatura presenti per strada.

Numerose le chiamate ricevute dalla sala operativa da parte di cittadini che si lamentavano per l’aria irrespirabile a causa dell’intenso fumo sprigionato dalle fiamme.