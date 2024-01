Caos Giunta Falcomatà: Anghelone (Noi Moderati): “Fuori dai partiti il serio rischio è che a farne le spese sia ancora la città”

“Vigileremo sulla nuova Giunta, composta da tecnici e non politici, perché amiamo Reggio e siamo sicuri che alle prossime elezioni sarà il centrodestra a prendere le redini di Reggio e del suo futuro. Dovremo però fare un esame di coscienza come minoranza, aprendo un nuovo ciclo. Bisogna ricordare, qualora serva, che Falcomatà è sindaco principalmente per l’incapacità del centrodestra di vincere le ultime elezioni, di ascoltare, in quella importante circostanza, i cittadini e di riportare i tanti reggini delusi al voto. Questo oggi vuole dire mettere in discussione il ruolo di tutti noi, con umiltà, ed è il vero tema della partita. Lavoriamo senza perdere tempo ad urlare contro una situazione che avremmo potuto evitare dall’inizio”. Queste le parole del Coordinatore provinciale di Noi Moderati e consigliere comunale di Reggio Calabria, Saverio Anghelone.



“Mi auguro che questo dibattito costruttivo possa concretamente iniziare e proseguire all’interno della nostra coalizione nelle sedi appropriate e poi sicuramente, attraverso gli strumenti del consenso, ottenere la vittoria alle prossime elezioni comunali. Un dibattito che deve essere largo e rivolgersi a un mondo vasto e variegato che chiede di contare, esprimere pareri e programmi. Impegniamoci già da ora a pensare il futuro di Reggio”.

“Valuteremo – conclude Anghelone – le varie mozioni di sfiducia di cui sentiamo parlare, anche queste espressione di un centrodestra non coeso, e gli equilibri politici di questo “terzo tempo” di Falcomatà. Nasce una Giunta senza una rappresentanza politica, fuori dai partiti, che dovrà misurarsi ogni seduta sui singoli provvedimenti. Come può questo garantire stabilità e governabilità? Ad oggi tutto questo sembra un azzardo, con il serio rischio che a farne le spese sia ancora la città”.