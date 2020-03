Caos a Villa San Giovanni, situazione parzialmente risolta: “Imbarcate donne, bambini e anziani”

“Si risolve parzialmente con l’imbarco di donne, alcune in gravidanza, bambini e persone anziane la situazione di Villa San Giovanni. Sono lieta che, dopo un pomeriggio di interventi con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il collega della Regione Siciliana, Lello Musumeci, si sia arrivati alla messa in sicurezza delle persone più fragili. Ringrazio sentitamente le Forze dell’ordine che hanno straordinariamente svolto il loro lavoro in una situazione difficile e complessa. Un grazie da parte mia e di tutti i calabresi”.

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.