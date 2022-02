Cantieri della Calabria: 5 milioni di euro in Calabria

“È di 200 milioni di euro – afferma Alessandro Melicchio, Deputato del Movimento 5 Stelle – l’ammontare degli investimenti per i 38 nuovi progetti e le 3 nuove acquisizioni al patrimonio dello Stato contenuti nel Piano Strategico ‘Grandi Progetti Beni Culturali’ varato dal Ministero della Cultura che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali. Due sono gli interventi previsti in Calabria: per la sicurezza del complesso monumentale della Cattedrale Santa Maria Assunta di Cosenza, per due milioni di euro, con lavori che garantiscano il consolidamento antisismico e provvedano al restauro strutturale e conservativo e per i lavori sull’Ex Convento dello Spirito Santo, a Vibo Valentia, finanziato con 3 milioni di euro e finalizzato a interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale del bene, anche nell’ottica dello sviluppo e del rinnovamento dell’offerta turistico-culturale.

“Gli interventi approvati – spiega il parlamentare pentastellato – confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo e si incardinano nella strategia portata avanti già con i governi precedenti per favorire il rilancio della competitività territoriale e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale”.