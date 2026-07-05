Cannizzaro traccia un primo bilancio dell’operazione “Piazza Pulita”: “Un imbecille arrestato, 100 trasgressori sanzionati, due denunce”

A distanza di dieci giorni dalla dichiarazione di guerra agli incivili, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha voluto fare il punto pubblicamente dell’operazione “Piazza Pulita. Lo ha fatto stamattina, domenica, da Palazzo San Giorgio aspettando i consiglieri comunali invitati presso la Casa Comunale al fine di predisporre al meglio i dettagli relativi alla seduta di insediamento del Consiglio fissata per le 18:30 di lunedì all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”

L’occasione è stata propizia perché il Primo Cittadino informasse, tramite i suoi canali social, circa i numeri della prima parte dell’operazione lanciata per dare una prima, decisa, sterzata alle pessime abitudini consolidatesi negli anni a danno dei reggini rispettosi delle regole e del decoro e volta a dare una ripulita a tappeto della città: “Sapete quanti trasgressori in dieci giorni abbiamo beccato e sanzionato? Esattamente cento, esattamente cento trasgressori beccati e sanzionati, più due denunciati per conferimento di rifiuti speciali e addirittura un arrestato, un imbecille che è stato beccato e arrestato perché incendiava i rifiuti nella zona sud della città”. Cannizzaro si è detto pienamente conscio di quanto ancora ci sia da lavorare per far scomparire la sporcizia accumulata. “Soprattutto sul potenziamento e sulla messa a regime della raccolta dei rifiuti che è molto lacunosa e ne siamo assolutamente consapevoli” ha infatti precisato. “Ma intanto – ha detto tracciando un altro pezzetto di linea rossa – mi premeva ribadire con forza il concetto da cui è partito tutto, tolleranza zero“.