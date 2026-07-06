Cannizzaro riapre il Granillo ai grandi eventi: “Il 3 luglio 2027 Ultimo a Reggio Calabria”

“Buon lunedì, buon inizio settimana Reggio”. Il prologo a cui il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, sta abituando i cittadini in occasione di annunci che aiutano a riportare la comunità nell’alveo di una piacevole normalità da cui sono stati strappati troppi anni addietro. Un lungo frangente in cui, come ricordato dal Primo Cittadino – la città ha perso molti voli, molti treni. Appariva al cospetto dell’Italia come la stella più fragile dell’universo. Abbiamo sempre ribadito che avremmo iniziato a normalizzarla e così è stato. Ci vorrà del tempo, ma ce la faremo. Conestualmente non possiamo non iniziare a renderla attrattiva. Proprio per questo ho deciso, dopo oltre vent’anni, di riaprire lo stadio Granillo ai grandi eventi”.

“In queste ore – ha rivelato il sindaco – ho chiuso un grande accordo con una produzione nazionale affinché possa arrivare a Reggio Calabria uno dei big assoluti della musica italiana perché il 3 luglio del 2027 allo stadio Granillo di Reggio Calabria arriverà Ultimo”. E, sganciata la bomba, Cannizzaro ha chiuso il video social con il dettaglio che ha scatenato già in questi minuti la corsa al biglietto: “Da mercoledì i botteghini saranno aperti”