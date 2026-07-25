Cannizzaro: “Procede senza soluzione di continuità il lavoro immane per rendere Reggio decorosa e pulita”

Pulizia e decoro: è dalle basi che il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha iniziato avendo il chiodo fisso di riprendere dai capelli la città di Reggio Calabria ferita gravemente da dodici anni di gestione agghiacciante. A distanza di un mese dall’avvio dell’operazione “Piazza Pulita”, i numeri, ha fatto sapere il Primo Cittadino che, anche tramite i social, mantiene un filo diretto ininterrotto con la popolazione, continuano a crescere: 226 sono finora i trasgressori individuati e sanzionati, 4 quelli denunciati alla Procura della Repubblica per aver conferito rifiuti speciali, due le auto sequestrate, a cui si aggiunge una persona arrestata. Cannizzaro ha approfittato del video diffuso stamane per esprimere un accorato ringraziamento agli operatori, agli agenti della Polizia locale impegnati senza sosta nello svolgimento di un lavoro immane.

Al contempo il programma “Obiettivo Decoro” continua senza interruzione: “Ci sono strade e interi quartieri – ha confermato il sindaco – che non erano mai stati puliti, dove lo sfalcio dell’erba non era mai stato effettuato”. In fase di elaborazione, informa il Primo Cittadino, un nuovo Piano per la raccolta che, annuncia, presenterà tantissime novità. Del resto il capitolato richiamato dal contratto, come rimarcato da Cannizzaro, in questi anni non era mai stato applicato. Una volta definito nei particolari, il Piano sarà esposto alla città affinché questo lavoro senza soluzione di continuità per rendere Reggio decorosa e pulita proceda speditamente.