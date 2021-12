Cannizzaro mette insieme sindaci e amministratori per confrontarsi sulle opportunità del PNRR

Quasi un centinaio tra sindaci ed amministratori locali ieri sera ha gremito la “Sala Castello” di Alta Fiumara, aggregati da Francesco Cannizzaro, Deputato di Forza Italia, fautore di un incontro/confronto fra tutte le realtà dell’Area integrata dello Stretto.



“Riflessioni sotto l’albero” è stato un meeting apartitico, tra correnti politiche e sociali diverse, promosso, nelle intenzioni dell’organizzatore, in un’ottica di sinergia istituzionale e generale collaborazione. Presenti esponenti di destra e di sinistra, maggioranze e opposizioni di ciascun Comune coinvolto. Nato come scambio di auguri e divenuto momento di scambio di idee, è stato un dibattito libero.

Nella cornice di Villa San Giovanni, punto nevralgico e strategico per le politiche non solo dell’Area dello Stretto e Metropolitana, bensì di tutta la Calabria, è stato un confronto aperto sul determinante momento dettato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle grandi opportunità che ne derivano.

Apertura e conclusioni affidate al parlamentare calabrese. Nel mezzo decine di interventi, tra cui quelli del presidente dell’Associazione dei sindaci dell’Area dello Stretto, Alessandro Repaci, del suo predecessore Roberto Vizzari, del già sindaco villese Rocco La Valle, profondo conoscitore delle tematiche che riguardano l’Area dello Stretto ed autore di una pubblicazione sulle infrastrutture del Meridione, dei Primi Cittadini Domenico Romeo di Calanna, Daniela Arfuso di Cardeto, Michele Spadaro di Laganadi, Mario Romeo di Bagnara, Maria Foti di Montebello Jonico, Giovanni Verduci di Motta San Giovanni, Antonino Micari di San Roberto, Stefano Joli Calabrò di Sant’Alessio in Aspromonte, Francesco Malara di Santo Stefano in Aspromonte, Paolo Brunetti acente funzionidi Reggio Calabria e Carmelo Versace facente funzioni della Città metropolitana. A moderare l’incontro Lorenzo Micari, già assessore di Villa San Giovanni.

Al di là delle estrazioni politiche personali, consiglieri, assessori, sindaci, si sono trovati tutti d’accordo su un aspetto: il momento catartico che l’Europa e l’Italia stanno attraversando deve trasformarsi in un’occasione per la Calabria, a cui è necessario presentarsi coesi e con le idee chiare. Reggio e la sua provincia devono trarre il massimo vantaggio da questa irripetibile opportunità di stravolgere davvero il territorio. Per farlo, alla base occorrono azioni politiche che mirino ad obiettivi comuni, quindi un agire unitario ed in maniera strategica, lasciando da parte campanilismi e logiche di partito. Una consapevolezza che ciascuno dei presenti ha pubblicamente esternato e fatto propria a sua volta.

“Abbiamo scritto una bella pagina di storia – sottolinea Cannizzaro – Non era mai accaduto che le Amministrazioni dell’Area dello Stretto si riunissero in un clima di così grande convivialità e costruttivo confronto. È tanta la soddisfazione di essere stato il fautore di questa iniziativa. Ho tenuto a riunire gli attori della politica locale senza guardare ai colori d’appartenenza, né se fossero esponenti di maggioranza od opposizione, per iniziare a ragionare come un’unica entità identitaria. Il titolo ‘Riflessioni’ è emblematico dello spirito di questo incontro/confronto. Dobbiamo riflettere, tutti, indistintamente, perché solo insieme possiamo cambiare Reggio e la Calabria”.