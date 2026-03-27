Cannizzaro abbraccia Reggio: ecco cosa gli chiede la città

Alle 15 di lunedì 25 maggio Reggio Calabria avrà un sindaco. Sarà una sensazione straniante per chi, da dodici anni, non ne può vantare uno e ha fatto il callo a essere vittima delle angherie e dei soprusi di bande di falliti, incompetenti, millantatori, teatranti, ectoplasmi, fuggitivi, “cose inutili”, ignoranti senza uno straccio di curriculum o, nel migliore dei casi, di plebaglia che della politica si è servita per costruirsene uno. Da questo genere di figuri sono state composte le sedicenti Amministrazioni Falcomatà che, finalmente, scoccata l’ora X dello spoglio delle schede elettorali, saranno ricacciate nell’oblio infinito della vergogna.

Con un video diffuso sui social in serata, Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei Deputati di Forza Italia, segretario regionale del partito di cui è pure responsabile del Dipartimento Mezzogiorno, ha sciolto le tanto attese riserve e ufficializzato che sarà lui il candidato sindaco di Reggio Calabria per il centrodestra. Una forma diplomatica per comunicare che sarà il prossimo sindaco della città.

Non ci sarà nemmeno la necessità del ballottaggio: game, set e match sono già aggiudicati, in barba a qualsiasi forma di scaramanzia. Sarà una valanga “azzurra” a seppellire i due strazianti mandati del sedicente centrosinistra che, con tutti i suoi uomini (nessuno escluso) e con tutte le sue donne (nessuna esclusa), ha spinto Reggio Calabria all’ultimo posto delle classifiche italiane sulla qualità della vita: e delle loro colpe imperdonabili dovranno rendere conto al tribunale della coscienza collettiva, non certo delle loro, essendone mancanti.

Nel day after non ha alcun senso domandarsi quale sia stato il percorso, invero tortuoso, che ha portato infine Francesco Cannizzaro, prossimo ai 44 anni, a decidere di accettare la sua stessa candidatura, lanciata a metà ottobre dal palco di Piazza Duomo. I retroscena, le indiscrezioni, i nomi alternativi, le dietrologie hanno avuto senso fino alle 21 di giovedì: dal minuto successivo diventa molto, molto più importante disfarsi della retorica e lasciare spazio a una visione di futuro che i piromani del sedicente centrosinistra hanno incendiato ogni giorno della loro drammatica permanenza a Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro.

Mettendo al bando ogni espressione demagogica, ai reggini Cannizzaro non dovrà offrire un programmino di promesse destinate a rimanere nel libro delle cazzate: in quello sono stati professori di prima fascia i ballisti di scuola falcomatiana. No, Cannizzaro avrà il compito di restituire ai cittadini la consapevolezza di vivere in una città che si può vivere e di cui non ci si deve vergognare per come è gestita; in una città che riguadagni il sorriso strappatole con la forza dell’analfabetismo istituzionale da tutti coloro i quali si sono succeduti ai piedi del reuccio ereditario; in una città che si veda restituire la meraviglia dell’ordinarietà insieme al diritto inalienabile di costruire un destino comune fatto a pezzi nelle ultime due consiliature; in una città dove sia normale tornare ad avere un rapporto di fiducia tra amministratori e amministrati, per mettere fine a un periodo mesto caratterizzato da minacce, insulti, contrapposizioni, bugie, irresponsabilità.

Perché ciò avvenga, Cannizzaro non dovrà far altro che scegliere sulla base del merito e delle competenze, non misurando le lingue devote di chi lo circonderà, e alzare un muro impenetrabile per chiunque, a qualsiasi titolo, a maggior ragione se con incarichi apicali, abbia contribuito al “sacco di Reggio”. Se servi vogliono continuare a essere, li utilizzi cinicamente come animali da soma elettorale, ma poi li chiuda nella stalla degli inservibili. L’assunto di partenza è che, comunque, visti i rapporti di forza in campo, non saranno utili nemmeno in questa fase.

Continui a lasciarsi trasportare dall’entusiasmo e, sulla sua onda, diradi le nubi pesantissime posatesi sul capo della città.

Nel video affidato ai social sono sintetizzate la forma e la sostanza di un modo di governare che, se concretizzate, potranno davvero ridefinire i connotati di una Reggio straziata dalla barbarie di Palazzo. Irresistibile è l’ansia di mutare il corso degli eventi, di una radicale inversione di marcia che allontani da quella giungla abitata da villani pubblici e cafoni rimasti ignoti alla civiltà.

Cannizzaro, con tutto sé stesso, ha in mano il compito più improbo: fare in modo che le illusioni svaniscano e diventino sogni da toccare con mano, plasmandoli con cura amorevole affinché non sia una condizione inevitabile scappare da una terra afflitta dal pessimismo. Seppellire la vergogna per rialzarsi con vanto e fierezza.

In fondo, il segno maggiormente denso di senso autenticamente politico delle parole pronunciate per formalizzare la candidatura sta tutto lì: tornare da Roma per darsi alla città, lasciare per dare a Reggio e al suo popolo l’opportunità di restare, dando anima alla liberazione dal bisogno che ha costretto migliaia e migliaia di giovani e meno giovani a salire sul treno del pessimismo per inseguire la propria “leggenda personale”.