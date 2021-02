Cane muore investito: conducente aggredita dal padrone che viene arrestato

Il tempestivo intervento degli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso di mettere in sicurezza una donna, aggredita verbalmente in strada, nella centrale Piazza Sant’Agostino, da un 38enne reggino che la riteneva responsabile della morte del proprio cane per investimento.



All’arrivo della Volante l’uomo ha reagito ancor più violentemente, sferrando calci e pugni ai poliziotti intervenuti. L’aggressore è stato condotto presso gli Uffici della Questura ed arrestato per lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale L’uomo, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.