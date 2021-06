Candidatura Occhiuto, arriva la benedizione di Fratelli d’Italia: “Lo sosterremo con le migliori energie”

“Fratelli d’Italia metterà in campo le migliori energie a sostegno di Roberto Occhiuto, come già assicurato al tavolo dei leader nazionali della coalizione, che hanno fatto una scelta di grande autorevolezza ed esperienza politica”.

Così la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, che aggiunge: “il nostro obiettivo è quello di ricambiare la sempre crescente fiducia dei cittadini facendoci interpreti di quel progetto di cambiamento della Calabria che avevamo avviato insieme a Jole Santelli”. “L’unità e la coesione del centrodestra – sostiene Ferro – sono garanzia di governabilità e di chiarezza della proposta politica. Con i nostri uomini e le nostre donne lavoreremo per affermare il merito, tenere fermi i principi di legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa, per puntare alla valorizzazione delle immense risorse della nostra terra, unico modo per creare sviluppo duraturo e dare occasioni di lavoro vero ai nostri giovani”.