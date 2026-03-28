Candidatura Cannizzaro, ministro Zangrillo: “Un orgoglioso calabrese che valorizzerà il Meridione”

“Apprendo con soddisfazione della scelta del mio collega di partito, l’onorevole Francesco Cannizzaro, di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria. Francesco, per tutti Ciccio, giovane brillante Deputato e dirigente di Forza Italia, è un orgoglioso calabrese che ama in modo viscerale la sua terra, a tal punto da scegliere la sua terra anziché Roma, e in questi anni lo ha dimostrato con un impegno, una dedizione e, quel che più conta, una capacità di far accadere le cose, che sono la cifra di chi ha esatta contezza di cosa significa lavorare per il futuro del Sud, del proprio territorio e in particolare delle persone che ti hanno accordato fiducia.

Proprio recentemente ho avuto modo di incontrarlo al mio ministero per un tema legato al personale della PA in Calabria e, come spesso succede con lui, sono stato travolto dal suo entusiasmo ed è stato difficile contenere la sua determinazione. Investire su Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria significa immaginare un percorso di crescita di quella importante città del Sud che darà ulteriore e decisivo impulso al processo di valorizzazione del Mezzogiorno”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha poi concluso: “Forza Francesco, inizia una nuova e affascinante impresa, che sono certo vincerai insieme al popolo reggino e quello di Forza Italia!”