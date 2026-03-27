Candidatura Cannizzaro, l’entusiasmo di Mattiani (Lega): “Reggio merita molto di più rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni”

La notizia della candidatura a sindaco di Reggio Calabria annunciata dal Deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, incassa il convinto sostegno della Lega Calabria per il tramite del Commissario Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani:

“La candidatura di Francesco Cannizzaro è una grande notizia per la città di Reggio Calabria. Si tratta di una figura autorevole e competente che, in questi anni da Deputato, non ha mai fatto mancare il suo supporto concreto e fattivo alla città. Francesco ama profondamente questa terra e Reggio Calabria e questo suo legame con il territorio, unito alle doti e alle capacità che ha già dimostrato di possedere, sono convinto riusciranno a far decollare una terra che merita di volare in alto. Pur non essendo il sindaco della città è riuscito a fare tanto direttamente da Roma, facendo confluire sul territorio milioni di euro in investimenti, di cui Reggio Calabria sta già giovando. Questi sono risultati concreti, che dimostrano che esiste una buona politica fatta da persone serie e concrete”.

Parole di entusiasmo quelle del Commissario Mattiani che prosegue:

“Sin da subito come Lega Calabria abbiamo supportato la candidatura di Cannizzaro a sindaco, già quando si paventava una mera possibilità di una sua discesa in campo, perché siamo convinti che con lui Reggio Calabria possa davvero voltare pagina. Reggio Calabria merita molto di più rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni. I reggini meritano una Amministrazione all’altezza del compito, che sappia proiettare la città verso il futuro. Una Città capace di costruire il proprio futuro. Noi ci siamo e saremo al Suo fianco per dare il nostro contributo in questa battaglia per il cambiamento, il rinnovamento e lo sviluppo”.