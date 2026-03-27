Candidatura Cannizzaro, Giannetta (FI): “Reggio merita una guida autorevole, capace e visionaria”

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria esprime in una nota diffusa nel pomeriggio: “Convinto e pieno sostegno alla scelta del Coordinatore regionale e Deputato Francesco Cannizzaro di candidarsi alla guida della città di Reggio Calabria.

L’intera squadra di Forza Italia si riconosce con convinzione in questa candidatura, sostenendola con unità, orgoglio e spirito di responsabilità, consapevole che rappresenti non solo una proposta politica forte, ma anche un gesto di amore e dedizione verso Reggio Calabria.

Si tratta di una decisione consapevole, radicata e profondamente sentita, maturata lungo un percorso politico lineare e coerente, che oggi trova il suo naturale compimento in un’assunzione di responsabilità diretta verso la comunità reggina. Una scelta d’amore, autentica e viscerale, verso la propria terra, verso la propria gente, verso una città che Francesco Cannizzaro sente parte di sé e alla quale ha già dedicato impegno, passione e risultati concreti”.

“Francesco Cannizzaro – dichiara Giannetta – ha dimostrato, nel corso della sua qualificata esperienza parlamentare, una visione chiara e una straordinaria capacità di trasformare le idee in azioni concrete, portando Reggio Calabria nelle sedi istituzionali nazionali con efficacia e determinazione, come pochi hanno saputo fare. Un impegno che, per incisività e risultati, ha rappresentato un punto di riferimento concreto per il territorio, ben oltre quanto espresso da questa amministrazione negli ultimi dodici anni.

La sua candidatura nasce da una leadership solida, da un percorso costruito con coerenza, orgoglio e senso di appartenenza, ma soprattutto da un legame profondo con la città: un legame fatto di identità, radici e responsabilità. Non è una scelta comoda. Ma di appartenenza. Di orgoglio. È la scelta di chi decide di mettersi in gioco fino in fondo, di chi sente il dovere di stare vicino alla propria comunità, guidandola con visione, qualità e concretezza.

Siamo certi che non solo sarà un eccellente Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ma che continuerà a esercitare il ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia con ancora maggiore incisività, rafforzando la già forte presenza del partito e la sua capacità di radicamento e ascolto sui territori, in una sinergia virtuosa tra livello locale e nazionale”.

“Reggio Calabria – osserva il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale – merita una guida autorevole, capace e visionaria. Francesco Cannizzaro rappresenta oggi questa opportunità, con il cuore, con la competenza e con il coraggio di chi sceglie di servire la propria città fino in fondo.