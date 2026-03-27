Candidatura Cannizzaro, dal sindaco Biasi un in bocca al lupo speciale: “Reggio e la Piana si avvantaggino del gioco di squadra che ha saputo creare”

«L’amore per Reggio Calabria, e il senso di responsabilità dimostrato dall’onorevole Francesco Cannizzaro pronto a rinunciare allo scranno parlamentare per fare il sindaco della città, non lascino indifferenti gli amministratori dell’area metropolitana: la guida autorevole che il coordinatore regionale di Forza Italia è capace di dare alla coalizione del Centrodestra e la sua visione circa i futuri, rinnovati, compiti di coordinamento tra i vari territori della Città Metropolitana, a mio parere, sono elementi che assicurano quel cambio di passo che qui nella Piana di Gioia Tauro da tempo auspichiamo per la governance del nuovo Ente».

È quanto dichiara il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, commentando la notizia dell’accordo trovato dalla coalizione in vista delle elezioni Comunali del 24 e 25 maggio nel capoluogo.

«Faccio a Cannizzaro un grosso in bocca al lupo per la partita dalla straordinaria portata politica e amministrativa che ha deciso di giocare – prosegue il sindaco Biasi – e sono convinto che alla maglia amaranto che simbolicamente ha annunciato di voler indossare saprà aggiungere anche quella di una squadra che ha saputo creare in questi anni in tutto il Reggino, dimostrando a noi sindaci una capacità di ascolto e concretezza nelle decisioni conseguenti come da decenni non avvertivamo. Gli emendamenti alla Camera per i quali i cittadini di Reggio gli riconoscono meriti storici, uno su tutti quello che ha rifatto volare l’aeroporto dello Stretto, sono stati una costante anche nella Piana, penso a quello che consente di richiamare al lavoro nell’ospedale di Polistena i medici oppure quello che istituisce un’Agenzia che assicura il reimpiego dei portuali di Gioia Tauro che avevano perso il posto: una storia politica personale, la sua, fatta di impegno appassionato e concretezza nel portare all’attenzione del governo nazionale un territorio che l’attuale gestione della Città Metropolitana ha colpevolmente fatto sentire periferia da almeno un decennio».

Il sindaco Biasi, che guida una città che come Reggio Calabria verrà chiamata alle urne a maggio, si dice forte di alcune certezze.

«Cannizzaro, lavorando per riportare dopo tanti anni un reggino e uomo della provincia alla guida del Consiglio Regionale – conclude Biasi – ha ben chiaro che Reggio Calabria deve e vuole continuare a muoversi per valorizzare ulteriormente quella centralità che grazie a lui e al presidente Occhiuto ha riacquistato e sa anche che quell’idea di un governo decentrato della Città Metropolitana di cui tante volte abbiamo parlato, visti anche i fallimenti delle sinistre, fa forte il Centrodestra unito che sia lui che io rappresentiamo nelle due competizioni elettorali: per quanto riguarda Taurianova sono certo che tra le novità di questa campagna elettorale vi sarà anche l’avvento di una nostra proposta inedita ai cittadini per sprovincializzare ulteriormente la città, farla inserire sempre più nella pianificazione dei tavoli interistituzionali che contano e l’elezione di un sindaco come Cannizzaro può favorire questa opzione, al pari di quella a cui stanno lavorando gli organismi provinciali e territoriali di Forza Italia per schierare accanto al nostro candidato per la città capoluogo quella squadra di sindaci che con lui vogliono ridare smalto alla Città Metropolitana».