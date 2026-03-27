Candidatura Cannizzaro, Calabrese: “Per Reggio possibile svolta epocale”

“Desidero rivolgere un sincero in bocca al lupo a Francesco Cannizzaro per la sfida che ha deciso di intraprendere. Buon lavoro a lui per questa importante candidatura alla guida della città di Reggio Calabria che ha bisogno di una figura determinata e autorevole, capace di accompagnarla fuori da anni critici e complessi. Dopo circa un decennio, si apre la possibilità concreta di una svolta epocale, che possa restituire alla città e alla sua area metropolitana il ruolo che meritano”. Così l’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese che prosegue: “Come coordinatore della lista di Fratelli d’Italia, esprimo pieno sostegno alla candidatura del rappresentante del centrodestra. Stiamo lavorando alla costruzione di un progetto serio e condiviso, pensato per i cittadini e per il futuro della città. Fratelli d’Italia è pronta a vivere da protagonista il risveglio di Reggio Calabria.

Francesco Cannizzaro è un uomo politico di spessore, che già nel suo ruolo parlamentare ha dimostrato attenzione, amore per la Calabria e capacità di incidere sulle politiche del territorio. La sua visione lungimirante rappresenta un valore aggiunto per questa sfida.

Saremo al suo fianco con un gruppo coeso ed entusiasta, pronti a dare un contributo concreto in vista delle prossime elezioni amministrative.

Da assessore regionale al Lavoro, sono convinto che Reggio Calabria, con una guida come quella di Cannizzaro, possa diventare un punto strategico per la crescita dell’intera regione, lasciandosi alle spalle l’immagine di fanalino di coda.

Se cresce Reggio Calabria, cresce la città metropolitana: è così che si rafforza e si rilancia tutta la Calabria”.