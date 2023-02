Candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia dice: “La nostra regione non è come la Calabria” e Occhiuto lo zittisce: “Un cretino che disprezza il Sud”

“Stavo lavorando e mi sono fermato, perché mi hanno portato questo video: guardiamolo insieme”. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha voluto condividere con un video postato su Facebook, la propria reazione rispetto alle parole pronunciate durante una trasmissione televisiva da Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra comprendente il Movimento Stelle (molto indietro nei sondaggi a quattro giorni dal voto) alla presidenza della Regione Lombardia.

Il massimo esponente dell’Esecutivo calabrese, dall’interno della sede degli uffici regionali, ha lasciato, quindi, partire le immagini sul pc che ritraggono il rappresentante del Partito Democratico affermare: “Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali”. Pacato, ma fermo, il disappunto mostrato dal Capo della Giunta calabrese: “Questo è proprio scemo. Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud. Questo è un tale che si chiama Pierfrancesco Majorino, è candidato alla Regione Lombardia, ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità, e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto. Meritano anche il suo rispetto, lui non lo sa perché evidentemente è proprio un cretino”. “Quindi, Majorino – è stata la conclusione della riflessione di Occhiuto – come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica, va a lavurà”.