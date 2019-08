Cancellata la tappa di Amantea: sabato Salvini ad Isola Capo Rizzuto e Soverato

Matteo Salvini, nonostante nel pomeriggio di ieri abbia scatenato la tempesta che ha aperto la crisi di governo, manterrà fede al doppio appuntamento di domani, sabato, in Calabria.

Da registrare solo la variazione della sede di uno dei due incontri con militanti e simpatizzanti. E’ stata, infatti, cancellata, per motivi logistici, la tappa di Amantea, in provincia di Cosenza. Il ministro dell’Interno parlerà, invece, a partire dalle 16:30, al Castello Aragonese di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, e in un lido limitrofo. In serata, invece, alle 21, il leader della Lega, sarà sul lungomare Europa, a Soverato, nel Catanzarese.