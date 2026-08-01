Campus UniCal sempre più globale con un nuovo servizio d’accoglienza per gli studenti internazionali

L’Università della Calabria compie un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione della propria vocazione globale, in linea con gli obiettivi strategici legati all’inclusione, al benessere della comunità universitaria e alla dimensione residenziale del Campus.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha esaminato la proposta relativa all’attivazione di un servizio strutturato di accoglienza, orientamento e accompagnamento dedicato interamente alla popolazione studentesca proveniente da Paesi esteri. La gestione delle attività fa capo alla Direzione Centro Residenziale, a seguito del riassetto organizzativo avviato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di garantire un presidio operativo complementare rispetto al lavoro svolto quotidianamente dagli uffici amministrativi.

Il piano d’intervento si articola su tre direttrici principali: la prima accoglienza e l’orientamento individuale, che comprendono il supporto logistico all’arrivo, l’alloggio e l’assistenza nelle pratiche burocratiche necessarie per il soggiorno; le attività linguistiche e interculturali, mediante corsi di italiano, tavoli di conversazione, tandem linguistici e visite guidate sul territorio; l’assistenza e la mediazione per specifiche situazioni di necessità individuale.

L’iniziativa è stata predisposta su base triennale con opzione di proroga per ulteriori due anni. L’impianto delineato intende infatti rispondere all’esigenza di offrire una presa in carico continuativa, capace di incidere concretamente sulla vita quotidiana degli iscritti fin dai primi giorni di permanenza nel contesto accademico.

Con questa iniziativa l’Università della Calabria intende rafforzare la qualità dei servizi rivolti alla propria comunità internazionale, consolidando un modello di Campus sempre più inclusivo, accogliente e attento ai bisogni degli studenti. Un investimento di valore strategico che contribuisce a rendere l’Ateneo più attrattivo nello scenario internazionale e a sostenere i percorsi di internazionalizzazione.