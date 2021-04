Campo di Condera, i consiglieri di Forza Italia rispondono per le rime all’assessore Muraca: “Amministrazione Falcomatà ridicola e arrogante”

“Non è nostra consuetudine – ammettono i tre consiglieri comunali di Forza Italia a Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Caridi e Antonino Maiolino – dare adito a polemiche fini a se stesse. Tuttavia, riteniamo doveroso in questo caso, per il bene della trasparenza, rispondere per le rime a Giovanni Muraca, assessore al secondo mandato di questo disastroso secondo tempo.



Questione Campo di Condera: conosciamo a fondo la situazione burocratica , avendo avanzato il 19 marzo scorso alcune interrogazioni a risposta scritta rivolte al sindaco riguardo la situazione del campo sportivo di Condera e contestualmente della palestra di Ravagnese, dello stato di abbandono dell’arredo urbano nel piazzale CeDir e del campo sportivo di Ciccarello.

Per tornare strettamente alla questione Condera, siamo ben a conoscenza delle circostanze che hanno portato alla ripresa dei lavori. Se gioire della ripresa dei lavori per un’infrastruttura che è stata oggetto delle nostre attenzioni politiche significa coprirsi di ridicolo, è evidente che l’assessore Muraca (concessosi al grande pubblico per la prima volta da quando è stato rinominato in Giunta) non ha idea del significato del termine ‘ridicolo’.

Anche e soprattutto perché se lo stesso avesse rispetto della funzione che ricopre non avrebbe aperto una polemica sterile su uno dei pochissimi cantieri riaperti, piuttosto si sarebbe concentrato sulle decine e decine di opere incompiute che rientrano anche nelle sue competenze e responsabilità”. “Tra i tanti, ad esempio, i sopracitati cantieri del campo di Ciccarello e della palestra di Ravagnese o – continuano nell’impietoso elenco gli esponenti ‘azzurri’ – il pericoloso cantiere del Viale Europa, tutti inaugurati diverse volte.

Questo ennesimo atteggiamento spocchioso nei confronti delle opposizioni connota la tipica arroganza con cui l’Amministrazione Falcomatà sta agendo da 7 anni ormai. Farebbe meglio ad occuparsi e preoccuparsi della mala gestio e delle emergenze che opprimono una Città intera, senza sosta, dal 2014″.