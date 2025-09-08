Campionati italiani Marathon MTB assegnati all’ASD Calabra Rolling Bike: la soddisfazione di Versace

Soddisfazione del vice sindaco metropolitano Versace per l’assegnazione dei Campionati italiani Marathon MTB all’ASD Calabra Rolling Bike guidata dal presidente Roberto Mucciola.

Un riconoscimento che premia una tra le gare più apprezzate del panorama nazionale della mountain bike e si disputa, solitamente nel mese di Maggio, a Reggio Calabria con partenza dal Lungomare Falcomatà e lungo i sentieri dell’Aspromonte.

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria non poteva non dare il suo contributo a questa importante iniziativa – afferma Versace – la candidatura doveva essere infatti supportata anche dalle istituzioni locali. Ci siamo attivati sin da subito per garantire che questa opportunità imperdibile per il mondo ciclistico venisse messa in campo”

La partenza dal lungomare, descritto da D’Annunzio come il “più bello d’Italia“, i panorami mozzafiato e i passaggi tecnici del percorso disegnato sull’Aspromonte: la Marathon calabra è sicuramente un punto fermo per gli appassionati della MTB e coniuga sia le aspettative del biker votato al risultato agonistico che di quello che ai Watt e ai tempi preferisce il piacere dei suggestivi paesaggi di montagna, con boschi rigogliosi, ruscelli, vallate mozzafiato e sentieri di indescrivibile bellezza.

“La città, ha bisogno di iniziative come questa ed il mio ringraziamento – conclude il vice sindaco Metropolitano – va al presidente Mucciola che contribuisce ad arricchire la storia di questo nostro bellissimo territorio meritevole di essere valorizzato a 360 gradi”.