Campionati estivi di nuoto, in luce Penta Vibo: la soddisfazione del presidente Murdà

Durante la scorsa settimana, presso la piscina comunale di Cosenza, si sono svolti i Campionati estivi italiani di esordienti e categoria su base regionale. La manifestazione ha visto giungere atleti da tutta la Calabria, compresi quelli della piscina di Vibo Marina. I ragazzi hanno gareggiato senza sosta mattina e pomeriggio fino allo sfinimento delle loro forze per poter ambire al titolo di Campioni estivi.



La Penta Vibo, che ha gareggiato con i suoi 19 atleti, si è fatta valere al massimo delle sue potenzialità conquistando numerosi podi e scalando le classifiche per ottenere i punti necessari al podio finale. La Penta Vibo, dopo 3 giorni estenuanti, è riuscita a portare a casa un meraviglioso 3° posto con gli esordienti B e un 5°posto con gli esordienti A. Per questa grande risultato la Penta Vibo non può fare altro che ringraziare i suoi splendidi atleti: Artusa Andrea, Bilotta Daniela, Bilotta Dea, Boragina Davide, Camillò Giada, Colloca Gaia, Fusca Maria, Garavelli Joel, Grillo Annapaola, Huzyuk Danilo, Huzyuk Valentina, Maduli Massimo, Mazzitelli Andrea, Morgesi Aurora, Motta Aldo F., Murdà Giuseppe, Patania Gabriele, Russo Teresa e Ventrice Jennifer. L’allenatore Fabrizio Porretta ha dichiarato: “sono state settimane di duro allenamento, ma i ragazzi hanno dimostrato grande dedizione e impegno, e in vasca siamo riusciti a dimostrarlo. Tutti i ragazzi hanno migliorato i loro tempi e a scendere nelle serie più forti!”. Si chiude così una stagione fantastica per la piscina di Vibo Marina, il presidente Danile Murdà si ritiene soddisfatto dei risultati nonostante la crisi che ha colpito questo settore. Ringrazia inoltre il Comitato Fin Calabria e il presidente Alfredo Porcaro per essere riusciti a svolgere i campionati in Calabria.