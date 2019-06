Campionati Asi, permormances da record per gli atleti dell’Asd Penta Vibo Nuoto

* di Francesco Castagna – Finale di stagione con il botto per gli atleti della Asd Penta Nuoto Vibo. Durante lo scorso fine settimana, presso la piscina comunale di Vibo Marina, si sono difatti svolte le finali regionali Asi Calabria, nelle quali a sfidarsi sono giunte ben 13 società calabresi con i loro migliori atleti della stagione 2019.

La locale piscina comunale ha quindi visto giungere a Vibo Marina più di 300 giovani atleti, con la società padrona di casa che ha preso parte con i suoi 26 atleti (Bilotta Daniela, Bilotta Dea, Boragina Davide, Camillò Giada, Cambareri Chiara, De Leonardo Mario, Garavelli Joel, Grillo Annapaola, Huzyuk Danilo, Huzyuk Valentina, Mondello Alessia, Morgesi Aurora, Motta Aldo Francesco, Artusa Sara, Mondello Asia, Mazzitelli Andrea, Patania Gabriele, Russo Teresa, Ventrice Jennifer, Cambareri Cecilia, De Leonardo Enza Asia, Fusca Maria, Galeone Chiara, Lodari Simone, Pugliese Danilo e Ragozzino Giulia). I nuotatori vibonesi, guidati dai coach Fabrizio Porretta e Dino d’Amico, sono riusciti a salire sempre a podio nei vari stili e nelle diverse gare in cui sono stati protagonisti, portando a casa 36 medaglie d’oro, 20 d’argento e 16 di bronzo. Le grandi doti acquatiche dei ragazzi sono state ulteriormente valorizzate durante le staffette: gli stessi si sono classificati sempre primi staccando notevolmente gli atleti delle altre società in gara. Infatti, anche questa volta, l’Asd Penta Nuoto Vibo con i suoi giovanissimi atleti è riuscita nella difficile impresa di accaparrarsi ben 7 nuovi record: 100 stile libero con Mondello Alessia, 50 stile libero e 50 rana con Russo Teresa, 50 rana e 25 rana con Huzyuk Danilo, 25 rana con Huzyuk Valentina, 50 stile libero con Boragina Davide. Le medaglie ed i rispettivi record hanno permesso alla società vibonese di vincere la coppa come prima classificata nella categoria “Best Team”. L’Asd Penta Vibo Nuoto, inoltre, è riuscita a portare a casa i titoli di “Campioni regionali Asi 2019 – Categoria Propaganda” e “Campioni regionali Asi 2019 – Categoria Esordienti”. Grande la soddisfazione espressa dal presidente Daniele Murdà, il quale si è ritenuto onorato del fatto che la sua struttura sia stata scelta per ospitare un evento di tale caratura. Dunque, questi eccellenti risultati giungono dopo appena 2 stagioni dall’apertura della struttura e, nonostante la Asd Penta Vibo Nuoto non possieda ancora ragazzi e adulti per poter partecipare alle categorie Juniores e Master, si è al lavoro per rendere possibile questo ulteriore salto di qualità già dalla prossima stagione.