Campagna tesseramento a Cambiamo: sabato e domenica numerosi gazebo allestiti nelle piazze centrali

Continuano le iniziative di radicamento sul territorio da parte del movimento politico Cambiamo! guidato da Giovanni Toti. In occasione dell’apertura della nuova campagna per il tesseramento 2021 del partito, oltre alla possibilità di aderire on line attraverso il sito internet dedicato, alcune piazze vedranno in questo weekend di maggio, la presenza di punti per l’incontro della cittadinanza. Saranno, infatti, presenti dei referenti nelle piazze di Reggio Calabria, Siderno, Bovalino e Bianco.

“Stiamo crescendo nei consensi -sottolinea il vicecoordinatore provinciale di Cambiamo Sebastiano Primerano – e nella partecipazione. Per rafforzare la nostra presenza sul territorio stiamo lavorando concretamente e con il massimo impegno indirizzando la nostra attenzione anche sulla Locride, su tre Comuni in particolare, uno dei quali si avvicina al voto dopo l’ennesimo rinvio e la conseguente mancanza di programmazione amministrativa. Il nostro territorio, talvolta, abbandonato e dimenticato da chi avrebbe dovuto attuare negli anni azioni mirate per il suo rilancio, ha tanta voglia di ripartire tornando ad essere protagonista. Auspico, con la stagione estiva ormai alle porte, di massimizzare la presenza turistica per far ripartire la nostra già fragile economia.” “Sabato 22 e Domenica 23 maggio nel rigoroso rispetto di tutte le norme anti Covid e delle regole di distanziamento sociale – commenta il dirigente del partito di Giovanni Toti -saremo presenti con numerosi gazebo allestiti nelle piazze centrali. Sarà un’occasione per incontrare e dialogare con i cittadini del nostro percorso politico, fatto di ascolto e vicinanza e delle proposte di “Cambiamo” per rilanciare tutta la Calabria: dall’ambiente al trasporto pubblico, passando per il decoro urbano e i temi legati alla vivibilità quotidiana”.

“Speriamo di avviare un percorso politico libero, liberale e proteso verso i bisogni dei cittadini -ha aggiunto Francesco Meduri, Responsabile Provinciale Organizzazione. Il nostro intento è promuovere la partecipazione attraverso tutte le forme di confronto, discussione e condivisione. E’ fondamentale garantire a tutti i cittadini pari dignità, libertà e opportunità.”