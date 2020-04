Campagna “Scegli calabrese”, Graziano: “Santelli prenda le distanze, è uso distorto delle Istituzioni”

“Le Istituzioni calabresi non meritano di essere mortificate in questo modo”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano.



“Esprimo pieno sostegno – sostiene Graziano – all’azione dei nostri consiglieri regionali. La presidente Santelli prenda subito le distanze dall’iniziativa di Spirlì che evidentemente non ha ben chiaro che da vicepresidente rappresenta tutti i calabresi e non il suo partito, la Lega, ma soprattutto metta in campo un piano di interventi economici di sostegno all’economia calabrese che non si limiti al piano ‘riparti Calabria’ . Di questo c’è bisogno, non di campagne di comunicazione”.