Camera di commercio di Reggio Calabria: al via le adesioni per il progetto sull’Agrumiturismo

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha pubblicato sul proprio sito una manifestazione d’interesse finalizzata alla valorizzazione turistica del Bergamotto quale attrattore turistico, puntando alla progettazione e realizzazione di un itinerario dedicato alla scoperta di questo prezioso agrume.

Il progetto si propone il coinvolgimento di produttori, trasformatori ed utilizzatori del bergamotto e dei suoi derivati, raccogliendo le loro esperienze e proposte turisticamente fruibili, che possano concorrere alla costruzione di un vero e proprio percorso turistico esperienziale senza tralasciare i tanti elementi culturali, paesaggistici ed enogastronomici del territorio che contribuiranno ad arricchire l’offerta. L’iniziativa infatti è aperta anche a favore di quei soggetti privati impegnati nella gestione di attrattori culturali che saranno integrati nel percorso.

L’intero progetto è stato presentato anche nell’ambito dell’evento Bergarè 2025, attraverso lo svolgimento di un workshop di co-progettazione con gli operatori della filiera bergamotticola, con operatori turistici e della comunicazione ed con associazioni impegnate nella valorizzazione del bergamotto quale risorsa identitaria del territorio.

“Siamo orgogliosi che l’evento Bergarè, dedicato alla valorizzazione della filiera produttiva del nostro prezioso agrume, sia stata occasione per proseguire nel percorso di valorizzazione del Bergamotto quale elemento unico e identitario del territorio, intrapreso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria – ha dichiarato il presidente Antonino Tramontana.

Reggio con il suo Bergamotto profuma il mondo ma non solo. Questo progetto è volto alla strutturazione di un’offerta turistica innovativa nella quale il Bergamotto, eccellenza distintiva del territorio reggino, costituisce il punto di partenza per un percorso che potrà essere progressivamente esteso ad altri agrumi, quali arance, clementine, limoni e cedri. L’”agrumiturismo”, ovvero il turismo legato alla valorizzazione della vocazione produttiva agrumicola del nostro territorio, ha evidenziato Tramontana, si pone come modello replicabile, capace di coniugare natura, cultura, enogastronomia e saperi locali e attivare una rete operativa tra operatori agricoli, turistici e culturali. Rappresenta una occasione per creare nuove opportunità e dare un impulso significativo allo sviluppo del nostro territorio, guardando con particolare attenzione alle aree interne”.

La manifestazione di interesse scade il prossimo 16 novembre ed è consultabile al link: https://www.rc.camcom.gov.it/bandi-e-avvisi/pubblicata-la-manifestazione-di-interesse-del-progetto-agrumiturismo. I passi successivi alla manifestazione d’interesse saranno rivolti all’organizzazione di un test tour, a cui prenderanno parte anche esperti di turismo e comunicazione, che consentirà una prima validazione dell’itinerario e contribuirà alla diffusione del racconto esperienziale.