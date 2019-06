Il vice questore Cataldo Pignataro è il nuovo dirigente del commissariato di Rossano Corigliano.

Per 10 anni vicecapo della squadra mobile di Crotone, chiamato a dirigere la sezione Volanti della Questura di Cosenza dal 2015 ad oggi, prende il posto del commissario capo Giuseppe Massaro, in arrivo alla Mobile di Cosenza come vice dirigente. Altri importanti spostamenti hanno riguardato anche i funzionari Zanfini e Lanzaro.