Calisthenics, tornano le competizioni: podio per l’Asd Fit for Live di Serra San Bruno

Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, sono riprese le competizioni di Calisthenics con l’evento svoltosi a Sellia e organizzato da Kalisthenics 2.0 del coach Davide Capocchiano. Gli atleti dell’Asd Fit for Live di Serra San Bruno, preparati dal coach Andrea Marino, ormai presente nel settore dal 2015 (dopo aver ottenuto il diploma in Calosthenics, in fitness e bodybuilding, in ginnastica posturale, in functional training, oltre ai corsi di aggiornamento) sono riusciti a conquistare il podio.

Nota di colore dell’avvenimento è stata la partecipazione di un signore di 72 anni che ha insegnato ai presenti che per lo sport non esiste età e che “l’unica medicina della vita è salute e benessere fisico e mentale”. In una società frenetica quale quella attuale, è infatti necessario dedicarsi sin da piccoli a prestare la giusta attenzione al proprio corpo ponendosi degli obiettivi e orientandosi verso il miglioramento.

Considerata la passione dimostrata ed i risultati ottenuti, il coach Marino ha voluto ringraziare i suoi allievi Alfredo Demasi, Domenico Coda, Domenico Papa, Bruno Bertucci, Bruno Vavalà e Roberto Mastroianni.