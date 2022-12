Calisthenics, nuovi successi per Alfredo Demasi della “Asd Fit for Life with Andrea”

Dopo tanti sacrifici, arriva il giusto riconoscimento per Alfredo Demasi. L’atleta della “Asd Fit for Life with Andrea” nella gara nazionale tenutasi a Paternò presso la “Mygth night gym” è riuscito a salire per ben due volte sul podio. L’obiettivo è stato infatti centrato sia nella competizione consistente in un circuito Endurance di Calisthenics da concludere nel minor tempo possibile sia nella competizione di Streetlifting che prevedeva l’alzata del peso massimo con tre esercizi (squat, pull up e dips).

L’atleta è stato preparato dal coach Andrea Marino che ha sempre creduto in lui e che nei suoi successi ha trovato motivo di orgoglio.

“Per me – ha infatti commentato Marino a margine dell’avvenimento – è una grande soddisfazione vedere i miei atleti sul podio perché ci mettono tanto impegno nell’allenamento. Il mio non è un lavoro ma una passione che mi porta sempre tante soddisfazioni perché grazie alla preparazione riesco a trasmettere all’atleta l’energia e la voglia necessitiamo per migliorare. Adesso – ha concluso – cerchiamo di puntare in alto per arrivare a diventare campioni”.