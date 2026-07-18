Caldo, vento e incendi: Vigili del Fuoco senza sosta nella lotta agli incendi di vegetazione

Le elevate temperature e il vento continuano ad alimentare numerosi incendi di vegetazione in tutta la Calabria, impegnando senza sosta i Vigili del Fuoco nella salvaguardia della popolazione, delle abitazioni e del patrimonio boschivo. Nelle ultime ore sono stati effettuati circa 150 interventi per incendi di vegetazione, tra quelli già conclusi e quelli ancora in corso, che hanno interessato tutte le province della regione, con particolare criticità nelle province di Catanzaro e Cosenza. (prosegue dopo l’immagine)

Attualmente, nel territorio della provincia di Catanzaro, è in corso un vasto intervento tra la località Copanello, nel comune di Stalettì, e il comune di Squillace. Sul posto stanno operando squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, della Sede Centrale e del Distaccamento di Soverato, supportate da una squadra boschiva e da un’autobotte per il rifornimento idrico. Presente anche un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), incaricato del coordinamento delle attività di contrasto all’incendio, mentre un velivolo Canadair sta effettuando lanci d’acqua a supporto delle squadre a terra per evitare che le fiamme raggiungano due villaggi turistici della zona.

Particolarmente critica la situazione registrata nel pomeriggio all’ingresso del quartiere marinaro del comune di Catanzaro, dove un incendio ha interessato l’area di viale Europa e la rotatoria del Bivio Nalini, provocando disagi alla circolazione stradale e minacciando le abitazioni presenti nelle vicinanze.

I Vigili del Fuoco rinnovano l’invito alla cittadinanza a evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco di incendi e a segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio ai numeri di emergenza.