Caldo torrido: a Reggio Calabria Allerta Arancione sabato e domenica, lunedì Allerta Rossa

Nella città di Reggio Calabria per la giornata di oggi sabato 18 luglio e domani, domenica 19, è prevista un’ondata di calore di livello Arancione: lunedì 20 luglio è prevista un’ondata di calore livello Rosso, come da bollettino emesso dal Ministero della Salute Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie raggiungibile al link https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/

La cittadinanza, pertanto, è invitata ad attenersi alle buone pratiche di Protezione Civile raccomandate dai protocolli internazionali, quali ad esempio, non uscire nelle ore più calde, seguire un’alimentazione corretta, vestire comodi e leggeri, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata. Tutti i comportamenti virtuosi da porre in essere in consimili circostanze sono raggiungibili all’indirizzo https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/. Per ogni necessità ed urgenza è attivo h 24 il numero unico di emergenza 112 nonché la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale al numero 0965 -53004