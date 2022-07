Caldo e siccità, ordinanze del sindaco di Fabrizia per limitare il consumo di acqua e cercare di impedire gli incendi

Il caldo afoso e la persistente siccità hanno spinto il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio ad adottare provvedimenti volti a limitare problemi e disagi.

In particolare, il primo cittadino ha emesso sue specifiche ordinanze. Con la prima, è stato ordinato a tutti gli utenti di “limitare il prelievo e il consumo dell’acqua derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici”, disponendo nel contempo che “tutti gli utenti del servizio idrico integrato usino in maniera estremamente accorta l’acqua fornita dal pubblico acquedotto”. È stato inoltre vietato fino al 30 settembre l’impiego dell’acqua per “il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio domestico di veicoli a motore; l’innaffiamento dei giardini, orti e prati; il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo”. In più, “il funzionamento di fontane pubbliche o private è consentito solo se dotate di apparecchiature per il ricircolo dell’acqua”, mentre quello delle fontanelle è consentito “solo se provviste del rubinetto di arresto”. Previste sanzioni fino a 500 per chi non rispetterà queste disposizioni.



Con la seconda, è stato ordinato a proprietari e conduttori di terreni, agricoli e non, aventi i fronti su strade presenti nel territorio comunale o ubicati in prossimità di boschi o di aree del Demanio forestale, in modo particolare quelli nelle adiacenze dei centri e dei nuclei abitati, di “eliminare le sterpaglie e procedere alla pulizia delle aree di loro proprietà al fine di eliminare ogni inconveniente igienico – sanitario ed eliminare i rischi di incendio”. Imposto il decespugliamento e la rimozione da parte degli interessati (Enti pubblici, società private, privati cittadini) di sterpaglie ed arbusti presenti lungo il ciglio stradale e lungo le strade di accesso ad aree private e demanio forestale.

Saranno effettuati i necessari controlli e qualora i proprietari dei terreni si rivelino inadempienti sarà notificata diffida ad adempiere e, in caso di ulteriore omissione “si procederà all’esecuzione d’Ufficio addebitando le relative spese a carico dei proprietari inadempienti nonché di eventuali eredi e/o aventi diritto, fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge ed alla segnalazione dei proprietari all’Autorità giudiziaria per le responsabilità civili e penali”.

Vietate, infine, fino al 30 settembre “in tutto il territorio comunale tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi”.