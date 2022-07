Calcio, Michele Zaffino pronto a giocare con il Chiaravalle

Il bomber Michele Zaffino disputerà la prossima stagione in Prima Categoria con la maglia dell’Asd Chiaravalle Calcio. L’attaccante 28enne ha scelto di far partire una nuova avventura, ma porta nel cuore l’ultima stagione giocata nella prima parte con la Vigor e nella seconda con il San Nicola, squadra con la quale ha vinto il Campionato e la Supercoppa (realizzando 11 reti più la doppietta siglata in finale di Supercoppa).

Zaffino ha ringraziato la società del San Nicola per “tutto quello che mi ha dato in termini umani e calcistici” e quella del Chiaravalle “per la fiducia accordata e per la calorosa vicinanza”. “Mi appresto a vivere una nuova stagione – ha commentato – con grande entusiasmo e voglia di fare, oltre che con il desiderio di ripagare coloro che hanno dimostrato di credere in me”.

Già protagonista con la Serrese ed il Soriano, Zaffino ha vinto “Pallone d’oro nazionale dilettanti” (trofeo assegnato da “Tuttocampo” sulla base del voto on line) nel 2019 e recentemente è stato citato in un articolo di “France Football”, la rivista francese più famosa al mondo ed organizzatrice ufficiale del Pallone d’Oro.

Adesso, c’è una nuova sfida per il tecnico dell’Asd “San Bruno”, che cerca di inculcare ai giovani la cultura del rispetto e il più sano sano spirito sportivo.